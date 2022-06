Erfolg beginnt mit Vertrauen

Der spannende Vortragsabend wurde mit einer von Regionaldirektor Josef Tratter (r.) moderierten Diskussions- und Fragerunde beschlossen, an welcher neben den beiden Referenten auch Volksbank-Vorstand Mag. Markus Hörmann (2.v.r.) teilnahm. © Die Fotografen

Nach drei Jahren Pause war es wieder so weit: Die Volksbank Tirol lud zum Anlage-Forum. Vor der stimmungsvollen Kulisse des Congresspark Igls wurden die politische Zeitenwende und der nachhaltige Wandel diskutiert.

Gastredner Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier präsentierte in seinem launigen Vortrag unter anderem Medienphänomene und den aktuellen Vertrauensindex, in dem die Politik derzeit weit unten rangiert. Im Vertrauen ganz oben steht die Volksbank Tirol bei ihren Kundinnen und Kunden, wie die jüngsten Erfolgszahlen eindrucksvoll zeigen. Diese Exzellenz in der Fondsberatung wurde bereits mehrfach mit dem „Prix de Fonds“ ausgezeichnet.

Über 300 Teilnehmer konnte Volksbank-Vorstand Mag. Martin Holzer beim Anlage-Forum in Igls begrüßen. © Die Fotografen

„Erfolg fängt da an, wo man vertraut“, so Volksbank-Vorstandsvorsitzender Mag. Markus Hörmann. Vorstandskollege Mag. Martin Holzer betont: „Vertrauen in die Hausbank ist wichtig!“ Mit den Strategien der letzten Jahre ist man auf dem richtigen Weg: „Gerade in diesen Zeiten wollen wir nah bei den Kunden sein“, bekräftigen beide den regionalen Fokus der Volksbank Tirol.

Nicht nur das Publikum war begeistert, auch die Referenten freuten sich über ein gelungenes Anlage-Forum. Von links: Politologe Prof. Dr. Peter Filzmaier, Anlageexperte Janne Werning, M.Sc. (Union Investment), Regionaldirektor Josef Tratter sowie die Vorstände Mag. Markus Hörmann und Mag. Martin Holzer (alle Volksbank Tirol). © Die Fotografen

Positive Perspektiven für sichere Geldanlagen in unsicheren Zeiten zeigte Finanzexperte Janne Werning, MSc., vom langjährigen Partner Union Investment auf. Diese lägen vor allem in nachhaltigen Geldanlagen, denn die grüne Transformation würde beschleunigt und schließlich belohnt. „Der Klimawandel beeinflusst den Kapitalmarkt. Produkte verändern sich, Ressourcen werden knapp“, so der Aktienspezialist aus Frankfurt. Umso wichtiger seien individuelle Strategien für fitte Finanzen, verwies Regionaldirektor Josef Tratter, der den Abend moderierte, auf die fundierten Beratungen durch das Volksbank-Team.

Wer die Vorträge versäumt hat, kann sie nachsehen auf: www.volksbank.tirol