Nach Cilic verpasst auch Vorjahresfinalist Berrettini Wimbledon wegen Corona

Wimbledon - Italiens Tennisstar Matteo Berrettini verpasst den Rasenklassiker in Wimbledon. Der Vorjahresfinalist lieferte einen positiven Coronatest ab, teilte der 26-Jährige am Dienstag via Instagram mit. Der Italiener, auf den in Runde eins der Chilene Cristian Carin gewartet hätte, wird durch "Lucky Loser" Elias Ymer aus Schweden ersetzt. "Ich habe keine Worte, wie extrem enttäuscht ich bin. Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen", so Berrettini.