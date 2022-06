Swiatek souverän in Runde zwei, Berrettini verpasst Wimbledon wegen Corona

Matteo Berrettini lieferte einen positiven Coronatest ab. © ADRIAN DENNIS

Wimbledon - Italiens Tennisstar Matteo Berrettini verpasst den Rasenklassiker in Wimbledon. Der Vorjahresfinalist lieferte einen positiven Coronatest ab, teilte der 26-Jährige am Dienstag via Instagram mit. Der Italiener, auf den in Runde eins der Chilene Cristian Carin gewartet hätte, wird durch "Lucky Loser" Elias Ymer aus Schweden ersetzt. "Ich habe keine Worte, wie extrem enttäuscht ich bin. Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen", so Berrettini.

Entgeltliche Einschaltung

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Der Weltranglisten-Elfte, der im Vorjahr erst im Finale gegen Novak Djokovic verloren hatte, galt als einer der gefährlichsten Konkurrenten des Serben in London. Der an Nummer acht gesetzte Italiener war mit Rasen-Siegen im Londoner Queen's Club sowie in Stuttgart als Empfehlung nach Wimbledon gekommen. Seit einigen Tagen hatten ihn aber Grippe-ähnliche Symptome geplagt, am Dienstag brachte ein Test die traurige Gewissheit. Berrettini ist nach dem Kroaten Marin Cilic der zweite prominente Corona-Ausfall beim Londoner Major.

Swiatek souverän in Runde zwei

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Tennis-Rasenklassiker in Wimbledon die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Die French-Open-Siegerin aus Polen besiegte am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel die Kroatin Jana Fett mit 6:0,6:3. Nächste Gegnerin ist die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove. Eine Runde weiter kamen auch die an fünf gereihte Griechin Maria Sakkari, die Lettin Jelena Ostapenko (12) und Barbora Krejcikova aus Tschechien (13).

Swiatek zeigte sich nur zu Beginn des zweiten Satzes unkonzentriert, als sie 1:3 in Rückstand lag und fünf Breakbälle von Fett abwehren musste. Danach gab die 21-jährige Topfavoritin kein Spiel mehr ab. Es war ihr 36. Matchsieg im Einzel in Folge.(APA)

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent