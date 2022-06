Drogen, Geld und Waffen sichergestellt: Dealer in Osttirol gefasst

Matrei in Osttirol – Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei bereits im April einem mutmaßlichen Drogendealer in Osttirol das Handwerk gelegt. Der 34-Jährige sei aufgrund von Zeugenaussagen im Verdacht gestanden, Suchtmittel zu verkaufen. Darum führten Beamte der Polizei Matrei am 12. April eine Hausdurchsuchung bei dem Einheimischen durch, berichtet die Polizei am Dienstag.