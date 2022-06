Digitalisierungs-Experte: „In Österreich herrscht eine Angstkultur“

Hirschbrich: Bei Künstlicher Intelligenz wird häufig auf das Negative fokussiert. Ja, es gibt ein destruktives Potenzial, wenn Menschen entscheiden, es destruktiv einsetzen zu wollen. Doch es gibt Technologien, die gut davor schützen. Wir müssen aber sehen, dass KI die Software-Industrie durchdringen wird, weil sie in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. KI selbst ist ja dumm, wenn nicht Menschen ihr sagen, wie Entscheidungen zu treffen sind. In der Medizin etwa kann man assistierender Künstlicher Intelligenz Millionen von Erkennungsmustern antrainieren, um gutartige von bösartigen Karzinomen zu unterscheiden. Überlasse ich hingegen der KI die Sorgfalt über den Patienten? Natürlich nicht. Mittels KI werden auch bei der voest Stahlbleche auf Fehler geprüft und in der Landwirtschaft innerhalb von Millisekunden Schädlinge identifiziert – es gibt Tausende nützliche Anwendungsfälle. Es braucht Regulierungen, aber die gibt es auch, und neue sind am Weg.