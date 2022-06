Mit Megafon Beamtinnen verletzt, Brandstifter verurteilt

Der 56-jährige Innsbrucker zeigte sich am Dienstag einsichtig. „Ich war zwölf Jahre in einem Kloster. Nie würde mir in den Sinn kommen, jemanden mit Absicht zu verletzen“, beteuerte der unbescholtene Angeklagte. Dennoch nahm er die Verantwortung für die Verletzungen auf sich: „Ich hab’ mich nicht kundig gemacht, wie laut das Megafon ist.“ Den Lautsprecher habe er im Internet bestellt, „bei der Demo wollte ich nur ein Haus beschallen. Ich bitte die Beamtinnen um Verzeihung.“

Ich mag nicht mehr, ich zünd’ mich an“, erzählte ein Innsbrucker (53) am 10. Februar nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und 1,8 Promille seiner Mutter am Telefon. Wenig später stand seine Wohnung in der Burgenlandstraße in Flammen. Pech für den Angeklagten, dass zwei Polizisten bereits auf der Suche nach dem flüchtigen Besitzer des Kennzeichens waren, das sie am Unfallort gefunden hatten. Als sie die Mutter des Lenkers aufsuchten, wurden sie Ohrenzeugen des Telefonats. So musste sich der 53-Jährige am Dienstag wegen Brandstiftung am Landesgericht verantworten. Das Feuer erklärte er wenig glaubwürdig mit einem Versehen – er habe seine Jacke vor dem Duschen unabsichtlich auf eine Kerze gelegt.