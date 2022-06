Barrierefreies Bauen und Wohnen: „Nicht ob, sondern wie“

Innsbruck – Barrierefreiheit und Selbstständigkeit zu ermöglichen: Dieses Ziel war der rote Faden, der sich am Montag durch das Programm der Tagung „Barrierefreies Bauen und Wohnen“ in der Innsbrucker Stadtbibliothek zog. Der Innsbrucker Behindertenbeirat (BBR) hatte die Veranstaltung anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums organisiert. ExpertInnen aus dem In- und Ausland bearbeiteten am Vormittag gemeinsam mit den TeilnehmerInnen die Themenbereiche „Preis des barrierefreien Bauens“, „Smart Tools – neue Technologien“ und „Gesetze und Normen“. Am Nachmittag folgten Vorträge und Diskussionen im gut besuchten Veranstaltungssaal.