Virger Bildhauer-Festival ist lautstark zurück

Virgen – Die Männer mit ihren schweren Werkzeugen haben wieder ihre Arbeitskojen bezogen: Zwei Wochen lang findet in Virgen aktuell das Bildhauersymposium „Skulptour 2022“ statt. Stein- und Holzbildhauer, Maler, Autoren, Musiker und ein Spitzenkoch, der in seiner Freizeit auch „noch“ malt, servieren in einem ehemaligen Sägewerk an der Isel Früchte ihrer Arbeit.

Marko Kostner schneidet und sägt nach seinem eigenen Entwurf die mannshohe Statue eines Mannes, der einen Telefonhörer trägt, aus einem meterlangen Stamm. „Wir wollen die vergangenen zwei Jahre als Anstoß für unsere Arbeiten nutzen“, sagt Kostner. Sein Werk trägt den Titel „Klaustrophobie“. Hannes Seebacher versucht eine „Transplantation“: „Wir alle sind unterwegs und lassen uns an anderen Orten wieder nieder.“ Die Fläche von einigen Quadratmetern an Virgentaler Boden samt den darauf befindlichen Pflanzen mit ihren Wurzeln will Seebacher am Stück entnehmen und in seine Wahlheimat Kiefersfelden übersiedeln. Ein Stück bewachsener Mutterboden desselben Ausmaßes soll von dort in das Virgental gebracht werden. Die entstandenen Lücken werden also mit dem Inhalt des jeweils anderen Ortes gefüllt. „Wir werden sehen, wie die Natur mit diesem Experiment umgeht.“