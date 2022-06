Die Ferrarischule feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum (nach)

Auf dem Stundenplan der Ferrari-Schülerinnen früher Jahre stand zum Beispiel auch gemeinsame Gartenarbeit zu Frühlingsbeginn in der prächtigen japanischen Kirschblütenallee.

Innsbruck – Eigentlich hätte die Ferrarischule Innsbruck ihr 100-jähriges Bestehen schon im Schuljahr 2020/21 begehen wollen – aus sattsam bekannten pandemischen Gründen wurden die Jubiläumsfeierlichkeiten laut Direktor Manfred Jordan aber ins aktuelle Schuljahr 2021/22 verschoben. Morgen Donnerstag ab 18 Uhr geht nun der große Festakt in Szene, erwartet wird dazu unter anderem auch Bildungsminister Martin Polaschek. Ein „gräfliches Team“ in historischen Gewändern wird durch den Abend führen – als Reminiszenz an das namensgebende, unter Denkmalschutz stehende Palais des Grafen Ferrari d’Occhieppo.