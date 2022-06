Lkw prallten gegen Autos: drei Verletzte bei zwei Frontalunfällen in Nassereith

Der Unfall auf der Mieminger Straße in Nassereith. Am Pkw entstand Totalschaden.

Nassereith – Binnen kurzer Zeit ist es am Dienstag in Nassereith zu gleich zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. In beide Unfälle waren sowohl Lkw als auch Autos involviert. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden, einer davon per Notarzthubschrauber.