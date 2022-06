Kopfgeburten eines Homo ludens

Innsbruck – Herbert Szusich sei „ein Spieler des Spielens wegen“ schreibt Franz Mölk, sein „Spielkamerad“ seit vielen Jahren, in dem wunderbaren Text, den er für das kleine feine Booklet geschrieben hat, das zur Ausstellung Szusichs in der Kulturbäckerei erschienen ist. In der sich der 76-Jährige, der das Licht der Öffentlichkeit eigentlich so gar nicht mag, in seiner ganzen ungeahnten Vielseitigkeit präsentiert. Nicht nur als Kreateur aufwändig inszenierter Rahmen, die eigentlich gar keine Bilder brauchen. Weil sie selbst Bild bzw. Skulptur genug sind, um im besten Fall die Gedanken, die sich bei deren Betrachten beim Betrachtenden auftun, rahmend zu vollenden.