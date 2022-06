Schwaz holte sich den Cupsieg

Klagenfurt – Überraschung zum Saisonende der Sportkegler: Der KV Schwaz holte am Wochenende in Klagenfurt den Titel im österreichischen Cup. Adam Budai, Simon Axthelm, Michael Hechenberger, Roland Gstrein, Marco Dummer und Patrik Gruber verwiesen Meister Orth auf Rang zwei und sicherten sich erstmals einen nationalen Mannschaftsmeistertitel. Damit sind sie beim NBC-Pokal im Herbst startberechtigt. Weniger gut lief es indes bei den Damen des KV Schwaz, die in Hötting West Fünfte wurden. (TT)