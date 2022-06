Das Geld, die Höttinger Alm und Innsbrucks Sonnendeck: Das war „Tirol Live"

Von den Herausforderungen der Geldpolitik hoch auf die Alm und die Schwierigkeiten dort und wieder runter zu den Problemen rund um den öffentlichen Raum. Eine echte Achterbahnfahrt der Themen gab es am Mittwoch bei „Tirol Live".

📽️ Video | Gottfried Haber in „Tirol Live”

📽️ Video | Bernhard Schlechter in „Tirol Live”

Als Mitinitiator und Mitbegründer des Sonnendecks in Innsbruck war Daniel Sailer zu Gast im Studio. Nach dem Abbruch der vorerst letzten Veranstaltung ist die Zukunft der Party ohne Konsumzwang am Innufer mehr denn je in Gefahr. Sailer nahm zur Zukunft des Sonnendecks Stellung und erklärt auch, warum derartige Events für die Stadt wichtig wären.