Auto ging an Ampel in Tux in Flammen auf

Tux – In der Nacht auf Mittwoch ist in Tux ein Auto in Flammen aufgegangen. Der 49-jährige Lenker fuhr laut Polizei gegen 4 Uhr vom Parkplatz des Badhotels Kirchler talauswärts und musste an einer Baustellenampel anhalten. Dabei bemerkte er zunächst Rauch und kurz darauf einen Brand im Innenraum des Fahrzeugs.