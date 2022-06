Vermeintliche Schussabgabe im Saggen führte zu Großeinsatz der Polizei

Innsbruck – Zu einem Großeinsatz rückte die Polizei am Dienstagabend im Innsbrucker Stadtteil Saggen aus. Grund dafür war, dass Hausbewohner – die sich im vierten Stock am Balkon eines Wohngebäudes aufhielten – um 20.20 Uhr Schüsse gemeldet hatten. Die Zeugen gaben an, keine Schusswaffen oder Personen gesehen zu haben, sondern lediglich den Knall einer Schussabgabe wahrgenommen zu haben.