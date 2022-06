24-Jähriger entsorgte in Elbigenalp 280 kg Müll neben der Straße

Elbigenalp – Am 24. Juni wurde in Elbigenalp der Fund einer erheblichen Menge Müll an der Bschlabser Landesstraße bei der Polizei angezeigt. Vorerst unbekannte Täter hatten den Müll bei der Auffahrt zum Hahntennjoch über eine talseitige steile Böschung in felsigem Gelände entsorgt.