Kaum noch Krankenhausbetten für hungernde Kinder in Somalia

Ein extrem unterernährter 27 Monate alter Bub wird in einem Krankenhaus in Mogadischu untersucht.

Mogadischu –Aufgrund einer schwerwiegenden Hungerkrise haben Krankenhäuser im ostafrikanischen Somalia kaum noch Platz für die stetig wachsende Zahl schwer mangelernährter Kinder. Das teilte die Hilfsorganisation Save the Children am Mittwoch mit. Ärzte seien gezwungen, Kinder in Zelten, Konferenzräumen und auf Matratzen im Freien zu behandeln.