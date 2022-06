Innsbrucker Stadtlauf hat Tradition

Der Innsbrucker Stadtlauf ist die wichtigste Laufveranstaltung in Innsbruck. Die Vorbereitung für das Event beginnen schon Wochen vorher.

Wenn der Startschuss für den Innsbrucker Stadtlauf fällt, haben Manche schon einige Kilometer in den Beinen von denen man als Teilnehmer gar nichts spürt. Das Kernteam mit Dieter Hofmann, Jane Kathrein, Bernhard Friesacher, Christoph Schrammel und Gina Reichert, beginnt mit den Vorbereitungen schon Wochen vorher, Bestellungen werden finalisiert, Strecken vermessen, Preise vorbereitet, Plätze begutachtet, manches wird wieder verworfen. Damit am Veranstaltungstag dann alles rund läuft, braucht es ein Team, das gut zusammenspielt und aus der Erfahrung auch in kniffligen Situationen optimale und manchmal rasch Lösungen findet. Das zeigt sich inzwischen auch im routinierten Auf- und Abbau.