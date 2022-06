Sommernachtsträume bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik

Ob in den eindrucksvollen Sälen und schönsten Kirchen der Stadt oder unter freiem Himmel in romantischer Atmosphäre vor beeindruckender Bergkulisse: Überall können Sie den Klängen lauschen. Kommen Sie vorbei und genießen Sie!

Haben Sie schon einmal ein Konzert im Spanischen Saal von Schloss Ambras besucht? Wenn nicht, holen Sie es in diesem Jahr unbedingt nach. Es ist immer ein musikalisches Erlebnis. In diesem Jahr übernimmt die feierliche Ouvertüre der Festwochen das Ensemble Ars Antiqua Austria. Geboten wird die hohe Kunst des Violinspiels in einmaliger Besetzung.