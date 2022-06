Eingangsbereich der FPÖ-Zentrale in Innsbruck verwüstet

Innsbruck – Die FPÖ-Parteizentrale in Innsbruck ist in der Nacht auf Mittwoch Ziel eines Vandalenakts geworden. Wie die Polizei berichtet, verunstalteten Unbekannte gegen 23.50 Uhr den Eingangsbereich des Gebäudes mit grüner Farbe und verstreuten rot eingefärbte Tampons vor der Türe und in der Zufahrt. Eine Überwachungskamera wurde mit einem Feuerlöscher besprüht und dadurch beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.