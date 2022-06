Iss ganz einfach: Sechs typisch schwedische Rezepte – von süß bis pikant

Innsbruck – Geht es um die schwedische Küche, denkt man gemeinhin wohl als erstes an die berühmten Fleischbällchen. Diese werden auch Köttbullar genannt – allerdings mit „sch" statt „k" gesprochen. Kulinarisch hat das skandinavische Land aber noch einiges mehr zu bieten. Quasi vom Fach ist May Stigsgård. Die gebürtige Schwedin hat gut 20 Jahre in Tirol gelebt und ist vor einiger Zeit wieder zurück in ihre Heimat gezogen. Persönlich ist ihr die schwedische Küche etwas zu fleischlastig, dennoch mag sie es gerne, wenn an Feiertagen – besonders an Midsommar – beim Familienessen so richtig aufgetischt wird.