ÖBB stellen auf Strecke Innsbruck-Telfs am Wochenende teils auf Busse um

Innsbruck, Zirl, Telfs – Fahrgäste der ÖBB müssen sich am Wochenende auf der Strecke Innsbruck – Telfs mit Änderungen befassen. Wegen der Behebung einer Störung werden am Samstag und Sonntag jeweils vier Züge mit Schienenersatzverkehr geführt, berichten die ÖBB am Mittwoch.