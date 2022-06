Lenker in Fieberbrunn verlor Kontrolle und überschlug sich mit Auto

Fieberbrunn – In Fieberbrunn ist am Mittwochnachmittag ein Österreicher mit seinem Auto verunfallt. Der 49-Jährige war gegen 13.45 Uhr auf der Hochkönigstraße von Fieberbrunn in Richtung Hochfilzen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wegen Aquaplanings, wie er später der Polizei berichtete.