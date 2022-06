Mehrere E-Bikes in Wörgl und Ellmau von Unbekannten gestohlen

In Wörgl wurde ein E-Bike vom Areal des Schulzentrums Wörgl gestohlen. Es handelte sich um ein hochwertiges E-Mountainbike "Fully" in blau. Gesichert war es mit einem Zahlenschloss. Der Diebstahl muss sich zwischen 8.45 und 16.30 Uhr ereignet haben.

In Ellmau schlich sich indes bereits am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ein Unbekannter in den Keller eines Hotels. Zwei hochpreisige E-Bikes wechselten den Besitzer. Der Täter zwickte die Fahrradschlösser mittels Bolzenschneider auf. Dann verließ er das Hotel in unbekannte Richtung. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)