69-Jähriger stürzte in Innsbruck mit Fahrrad und musste reanimiert werden

Innsbruck – Ein 69-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Innsbruck mit seinem Fahrrad schwer verunfallt. Der Österreicher war gegen 16.40 Uhr mit seinem Rennrad im Rapoldipark unterwegs. Der Mann fuhr in Richtung Körnerstraße. Beim Überfahren der Holzbrücke stürzte er.