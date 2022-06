Großeinsatz in Landeck: Wirbel um 138 Flüchtlinge in Railjet

Bei den Flüchtlingen handelte es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, so Patigler. Sie stammen ursprünglich aus Syrien, Afghanistan und nordafrikanischen Staaten und waren in Wien zugestiegen. Warum sich die große Gruppe im Zug befunden hatte, blieb gestern rätselhaft. Dass sich die Männer verabredet hatten, konnte seitens der Polizei nicht bestätigt werden. 24 Männer hielten sich unrechtmäßig in Österreich auf – einige stellten noch in Landeck ein Asylansuchen. Sie wurden nach Innsbruck gebracht, 109 Personen wurden bei der BH Landeck angezeigt – sie hatten gegen Auflagen ihres Asylstatus verstoßen. Sie durften aber weiterreisen. (mr)