Verpfuschte OPs: Urologe und HG-Pharma-Gründer schuldig gesprochen

Wien, Innsbruck – Der mit der Abwicklung von PCR-Tests für das Land Tirol unter Beschuss geratene Gründer der Firma HG Pharma, Ralf Herwig, ist am Mittwoch am Wiener Straflandesgericht wegen missglückter Operationen nach einem überraschenden Geständnis schuldig gesprochen worden. Herwig ist auch Facharzt für Urologie und Andrologie. Ihm wurde zur Last gelegt, Patienten nicht lege artis behandelt und die Männer bei operativen Eingriffen „verpfuscht“ zu haben.