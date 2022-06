Innsbrucker FPÖ stellt jetzt eine dringliche Anfrage zum „Kofel“

Innsbruck – In der brisanten Debatte über die jahrelangen monatlichen Zahlungen der Patscherkofelbahn an die Bergbahnen Rosshütte bzw. an Werner Frießer (bis September 2021 Vorstand der Rosshütte, bis Juni 2021 Seefelder Bürgermeister und bis vor Kurzem Aufsichtsratsvorsitzender der Patscherkofelbahn) fordert die Innsbrucker FPÖ Klarheit ein: „Ist es jetzt ein Beraterhonorar oder eine Vergütung als Aufsichtsratsvorsitzender?“, fragt Vize-BM Markus Lassenberger. „Das ständige Hin und Her über die von der Patscherkofelbahn an die Rosshütte bezahlten Honorare muss ein Ende haben.“