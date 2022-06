Öffi-Benutzer übernachten gratis auf Hütten im Karwendel

Mit verschiedenen Angeboten will man Wanderer zum Umsteigen auf öffentlich­e Verkehrsmittel bewegen und so das Klima schonen.

Der TVB Silberregion Karwendel bietet daher den Eng-Bus an. Immer mittwochs fährt ein Bus von Kolsass, Schwaz und Jenbach über den Achensee bis in die Eng. Wer’s sportlicher mag, kann die geführte Wanderung des TVB von der Bärenrast im Inntal über die Lamsenjochhütte bis in die Eng machen und dann mit dem Bus retour fahren.

Grenzüberschreitend gibt es zudem ein weiteres Projekt für eine nachhaltigere Anreise ins Karwendel. Der Bergbus Eng des Regionalverkehrs Oberbayern fährt in der Sommersaison von Bad Tölz über Lenggries in die Tiroler Eng. „Nun sind wieder Durchquerungen und Mehrtageswanderungen mit verschiedenen Ausgangs- und Endpunkten im Rißtal möglich, und dies mit öffentlicher An- und Abreise“, sagt Lisa Böhm, Leiterin des Naturparkhauses Hinterriß. Der Bus fährt siebenmal täglich an Wochenenden und Feiertagen sowie zweimal wochentags. (TT)