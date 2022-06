„Pura Vida“: Mit Lebensfreude durch den Kitzbüheler Sommer

Bei Pura Vida stehen die Kitzbüheler Innenstadt und der Schulpark jeden Donnerstag von 7. Juli bis 25. August im Zeichen der Lebensfreude. Von 16 bis 22 Uhr gibt es verschiedenste Programmpunkte. So wird es etwa Musikgruppen geben, welche durch die Stadt ziehen und an verschiedensten Standorten spielen werden. Hier wurde auf eine breite Musikauswahl Wert gelegt, die auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll.

Nicht mehr an jedem Donnerstagabend, aber immerhin an drei Terminen wird auch der Handel länger offen halten. Es ist dies in der Tenniswoche, in der Gabalierwoche und am letzten Termin von Pura Vida.