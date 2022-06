Lange Verfahren bremsen Ausbau von erneuerbaren Energien

Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen dauern in Österreich nicht selten länger als acht Jahre.

Wien – 27 Milliarden Euro wollen die heimischen Energieunternehmen bis 2030 in den Ausbau der erneuerbaren Energie investieren, um bis 2030 unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Errichtung neuer Wasser- und Windkraftanlagen ist nicht zuletzt auf Grund der aktuell hohen Energiepreise stark gestiegen. Allerdings bremsen lange Genehmigungsverfahren, fehlende Komponenten und der Fachkräftemangel die Erreichung der österreichischen Klimaziele aus, wie Experten bei einer Diskussion in Wien gestern aufzeigten.