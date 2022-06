Neue Krisen kommen, die Hungersnot in Afrika bleibt

Innsbruck – Wasser und Brot. Was in unserem Sprachgebrauch für ein ärmliches Mahl steht, rettet in anderen Ländern der Erde täglich Leben. Doch oft sind die beiden Grundnahrungsmittel knapp und der Krieg in der Ukraine hat die Getreidepreise zusätzlich in die Höhe schnellen lassen. Das bekommen auch die Menschen in den westafrikanischen Ländern Mali und Burkina Faso täglich zu spüren. Die Caritas Tirol unterstützt dort seit vielen Jahren zahlreiche Hilfsprojekte und stellt ihre diesjährige Sommersammlung unter das Motto „Wir haben Hunger satt“. Angesichts der vielen neuen Probleme auf der Welt dürfe man die bekannten Krisen nicht vergessen.