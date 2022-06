Alkolenker prallte auf Verkehrsinsel in Berwang gegen Felsen: Auto überschlug sich

Berwang – Betrunken hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein 29-Jähriger hinters Steuer gesetzt und einen Unfall in Berwang gebaut. Auf dem Weg in Richtung Bichlbach überfuhr er bei der Ortsausfahrt eine Verkehrsinsel, rammte mehrere Straßenschilder und prallte auch gegen einen großen Felsen, der mitten auf der Verkehrsinsel stand. Durch die Wucht des Aufpralles überschlug sich der Pkw und landete auf der Gegenfahrbahn am Dach. Der alkoholisierte Deutsche konnte sich noch aus eigener Kraft aus dem demolierten Unfallwagen befreien, ehe er die Rettung alarmierte. Diese brachte den Mann ins Krankenhaus nach Reutte. (TT.com)