Grandiose Ausbeute: 49 Tiroler Medaillen bei Nationalen Special Olympics

Oberwart – Als am Montag nach den 8. Nationalen Special Olympics im Burgenland das Feuer erlosch, durften auch die etwas mehr als 50 Tiroler Teilnehmer angesichts von 49 eroberten Medaillen zufrieden Bilanz ziehen. 16 davon leuchteten in Gold. Neben 18 Silber- standen auch 15 Bronzemedaillen zu Buche. Zuvor hatten die Akteure in 15 Sportarten vier Tage lang ihr Bestes gegeben.