Waldarbeiter in Südtirol von Baum getroffen und tödlich verletzt

Klausen – Ein 54-Jähriger ist am Mittwoch bei Waldarbeiten in Latzfons, einer Fraktion der Gemeinde Klausen in Südtirol, tödlich verunglückt. Der Mann wurde offenbar von einem umfallenden Baum getroffen, berichtete stol.it. Die Familie hatte zuvor eine Suche nach dem Mann eingeleitet, weil er nicht nach Hause kam. Am Abend wurde der Arbeiter schließlich von Einsatzkräften unter dem Baum liegend aufgefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. (APA)