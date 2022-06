19-Jähriger nach tagelanger Suche tot aus Südtiroler See geborgen

Eppan – Ein 19-jähriger Südtiroler ist am Mittwoch nach tagelanger Suche tot aus dem Großen Montiggler See geborgen worden. Der junge Mann aus Andrian war laut Südtiroler Medienberichten mit einem Stehpaddel im See unterwegs gewesen und plötzlich verschwunden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit Feuerwehren, Hundestaffeln und Drohnen suchten seit Sonntag See und Ufer ab. Am Mittwoch fanden schließlich Taucher den leblosen Körper am Grund des Sees.