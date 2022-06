So schmeckt der Sommer in Schweden: Diese Aromen sind es wert, konserviert zu werden

Innsbruck – Es ist Sommer – auch in Schweden. Und in den Monaten Juni und Juli blüht das skandinavische Land so richtig auf. Die Natur (und die gibt es dort reichlich, immerhin sind 70 Prozent des Landes mit Wald bedeckt) strotzt geradezu vor Aromen, die typisch für die warme Jahreszeit sind. Zudem dauern die Tage sehr lange, es wird also nie so richtig dunkel. Beeren, Blumen, Bäume und Pflanzen bekommen daher überdurchschnittlich viel Sonnenlicht ab. Das wiederum schenkt ihnen ein besonders intensives Aroma, das durch geschicktes Konservieren noch verstärkt werden kann.