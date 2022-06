Schläge und Tritte nach missglücktem Überholmanöver bei Wildermieming

Wildermieming – Ein abgebrochenes Überholmanöver führte Mittwochfrüh zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autolenkern bei Wildermieming. Gegen 5.45 Uhr wollte ein 36-Jähriger auf der Mieminger Straße den Wagen eines 55-Jährigen überholen. Verkehrsbedingt musste der jüngere Lenker das Manöver aber abbrechen. Daraufhin hielt der ältere Mann an der Bushaltestelle "Wildermieming Affenhausen" an. Er wollte den 36-Jährigen wegen seines Fahrverhaltens zur Rede stellen.

Wie die Polizei berichtete, hielt der jüngere Mann ebenfalls an. Der Deutsche ging zum Auto des 55-Jährigen. Dann griff er seinen Landsmann mit Füßen und Fäusten an. Der ältere Mann wurde dabei verletzt. Der 36-Jährige stieg nach der Attacke in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei konnte den Lenker ausforschen. Der Deutsche wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)