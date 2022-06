Schweden und Finnland vor Beitritt zur NATO: Beschluss am Dienstag

Pressestimmen zum NATO-Gipfel in Madrid

Zum NATO-Gipfel in Madrid sowie zur Reaktion des westlichen Verteidigungsbündnisses auf die russische Aggression gegen die Ukraine schreiben Zeitungen am Donnerstag:

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"In der internationalen Politik gibt es ein paar verlässliche Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört, dass eine militärische Bedrohung ein Gegengewicht hervorruft. Genau das geschieht jetzt in Europa. Die NATO verstärkt ihre Ostflanke, erstmals werden sogar amerikanische Soldaten permanent in Polen stationiert. (...) Sie wird ihren Schutzschirm nach Nordeuropa ausdehnen, womit auch diese strategisch wichtige Region sicherer wird vor Putin. Die Ukraine (...) erhält weiter Unterstützung. (...) Es fällt schwer zu glauben, dass Putin all das sehenden Auges in Kauf genommen hat, von den wirtschaftlichen Folgen des Krieges für Russland ganz zu schweigen. Offenbar ist er nicht der Stratege, für den er sich hält. Den Krieg in der Ukraine kann er noch gewinnen. Aber gegen die NATO, die er doch zurückdrängen wollte, hat er keine guten Karten."

La Repubblica (Rom):

"Die russische Invasion in die Ukraine löste die Identitätskrise der NATO. Stets gilt das Prinzip, dass Militärbündnisse einen Feind brauchen, um zu funktionieren: Wladimir Putin hat diese Rolle vollkommen übernommen und ermöglichte es der NATO, die Krise im Endstadium, von der Macron 2019 sprach, hinter sich zu lassen. Auf dem Gipfel in Madrid hat die NATO ihre ursprüngliche Funktion wiederentdeckt: die kollektive Verteidigung des euro-atlantischen Raums hinsichtlich eines Russlands, das laut des neuen Strategischen Konzepts die bedeutendste und direkteste Bedrohung für die Sicherheit der Alliierten darstellt.

Über Jahre wankte die NATO nach dem Fall der Berliner Mauer zwischen verschiedenen Entscheidungen: die Erweiterung um ehemalige Mitglieder des Warschauer Pakts, der Eingriff im Kosovo 1999, Rückhalt für die Vereinigten Staaten in Afghanistan nach dem 11. September, um dann am Ende mit Trumps klaren Zweifeln an ihrem Nutzen und der katastrophalen Handhabung beim Abzug aus Kabul den Abwärtstrend einzuläuten. Heute scheint all dies der Vergangenheit anzugehören: In der Gegenwart erscheint den westlichen Demokratien das Atlantische Bündnis als die vernünftigste Wahl für Sicherheit, um sich einer Konfrontation mit Putins Russland zu stellen, die verspricht, lang und schwierig zu werden."

Nepszava (Budapest):

"Das neue strategische Konzept des Bündnisses reflektiert, wie sehr sich die Welt gewandelt hat. (...) Die Ironie des Schicksals will es, dass ausgerechnet jener (Wladimir) Putin mit seiner Aggression gegen die Ukraine dem nordatlantischen Bündnis neues Leben eingehaucht hat, der diese Militärallianz als Feind betrachtet. Die tut nun Dinge, die noch vor einem halben Jahr unvorstellbar gewesen wären. (...) Die Mannstärke der schnellen Eingreifkräfte soll von 40 000 auf 300 000 erhöht werden. Und das neue strategische Konzept der NATO definiert Russland als die 'größte Bedrohung'. Es ist jedenfalls beruhigend, dass die NATO auf die neuen, dramatischen Herausforderungen reagiert. Doch zugleich geben diese Entwicklungen Anlass zur Sorge, denn sie signalisieren, dass wir wieder in einer Unsicherheit leben müssen wir vor Jahrzehnten (im Kalten Krieg)."

Wall Street Journal (New York):

"Der Einmarsch Russlands in die Ukraine macht den NATO-Gipfel in dieser Woche zu einem der wichtigsten der vergangenen Jahre – und bisher zu einem überwiegend guten. Die Türkei hat endlich ihren Widerstand gegen den Beitritt Finnlands und Schwedens zum Bündnis aufgegeben, das damit auch seine militärische Schlagkraft gegen die russische Bedrohung stärkt. (...)

Das Weiße Haus kündigte außerdem den größten militärischen Präsenzausbau in Europa seit Jahrzehnten an, insbesondere in den östlichen Ländern in unmittelbarer Nachbarschaft Russlands. (...) Die größte Enttäuschung ist das weitgehende Ausbleiben neuer Verlegungen von Streitkräften an die Ostflanke der NATO durch europäische Länder. In einem Merkblatt des Weißen Hauses heißt es, dass diese in Kürze erfolgen würden, und sie sind wichtig, wenn Europa die Unterstützung der USA für eine gemeinsame Bürde aufrechterhalten will. Die Welt ist im vergangenen Jahr ein viel gefährlicherer Ort geworden, und die westlichen Staaten müssen ihre militärische Abschreckungskraft entsprechend verstärken."

De Standaard (Brüssel):

"Putin sah in der Aussicht, dass die Ukraine eines Tages in das Militärbündnis aufgenommen werden könnte, eine Bedrohung des russischen Einflussbereichs, die es mit allen Mitteln zu beseitigen galt. Doch weniger als sechs Monate später hat Putin mit seinem blutigen Krieg genau das Gegenteil erreicht: Er hat die NATO aus ihrem halbkomatösen Zustand wachgerüttelt, und seither baut das Bündnis mit großem Elan eine Verteidigungslinie an seiner Ostgrenze auf. (...)