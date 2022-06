Fahrzeug fuhr in Inzing nach Kollision in Garten: Lenker verletzt

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der 71-jährige Mann mit seinem Auto von der Straße abkam und in einen angrenzenden Garten fuhr. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Mit der Rettung wurde er in das Krankenhaus in Hall eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand laut Angaben der Polizei Totalschaden. (TT.com)