Europameisterliche Bedingungen für die ÖFB-Frauen in England

London - Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling und Co. haben während der EM 2021 im Pennyhill Park Hotel in Bagshot in der Grafschaft Surrey genächtigt, jetzt ziehen ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und ihre Kolleginnen ein: Das Teamquartier von Österreichs Frauen-Nationalteam lässt von der Qualität her keine Wünsche offen. Beste Bedingungen sind in der Vorbereitung auf das EM-Auftaktspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF 1) im Old Trafford Stadium von Manchester garantiert.