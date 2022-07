Hochgebirgsjäger laden zu Feier am Hauptplatz in Lienz

Lienz – Die Bürgermeister Osttirols haben bei einer Bürgermeisterkonferenz am 4. Juni 1981 auf Initiative des damaligen Bezirkshauptmannes Othmar Doblander einstimmig beschlossen, mit dem in Lienz stationierten Landwehrstammregiment 64 eine Partnerschaft einzugehen. Das 40-Jahr-Jubiläum wird heute um 15.00 Uhr unter dem Motto „1982–2022 – Gestern, Heute, Morgen“ mit der Angelobung der neuen Rekruten auf dem Hauptplatz in Lienz gefeiert. Bereits um 14.30 Uhr unterhält die Militärmusik Kärnten mit einem Platzkonzert. Der Heeressportverein Lienz (HSVL) begeht sein 60-Jahr-Bestandsjubiläum.