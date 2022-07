Sonnenkönig, dem die Frauen zu Füßen liegen: Ausstellung im artdepot

„We are so happy“ (Ausschnitt), 2009 von Michael Vonbank in Acryl auf Leinwand gemalt.

Innsbruck – Der Maler und Bildhauer Michael Vonbank, der 2015 erst 51-jährig gestorben ist, mochte es bunt und plakativ. Dass Menschen bzw. Beziehungskisten das zentrale Thema des Attersee- und Gironcoli-Schülers waren, ist jedenfalls in den Bildern unübersehbar, die aktuell das Innsbrucker artdepot zeigt. In kräftigen Acrylfarben auf mittelgroße Leinwände hingeschriebene Szenen, die haarscharf an der Grenze zur Karikatur dahinschrammen.

Durch seine sehr spontane, unmittelbar bauchgesteuerte Art, sein Innerstes nach außen zu stülpen. Wenn der in Wien lebende gebürtige Vorarlberger, der in Innsbruck Jus studiert hat, bevor er sich ganz der Kunst verschrieben hat, etwa in großen Buchstaben „Lieb mich“ auf ein Bild schreibt. Seine Sehnsucht nach Zuwendung mit den Mitteln des Malers sozusagen malend herausschreit. In einer Farbigkeit, die rein malerischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt.