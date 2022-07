Polizei sucht nach Radunfällen in Innsbruck nach Beteiligten und Zeugen

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck mit zwei beteiligten Radfahrerinnen sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 46-jährige Österreicherin fuhr am Donnerstag gegen 19.30 Uhr vom Domplatz über die Herrengasse in Richtung Rennweg. Im Bereich des „Bogens" kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin. Dabei kam die 46-Jährige zu Sturz. „Weil die Frau vorerst keine Verletzungen geltend machte, wurden zwischen den Frauen keine Daten ausgetauscht", teilte die Polizei mit. Die beteiligte Radfahrerin und Zeugen werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter 059133/7591 zu melden.