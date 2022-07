Musik, Info und Unterhaltung: Startschuss für TT-Café fällt in Telfs

Telfs – Aufwärmen muss man sich dieser Tage eigentlich nicht. Der TT-Café-Tross läuft sich vorsorglich trotzdem warm und steht schon in den Startlöchern für den Startschuss der heurigen Tour. Der erfolgt, wie schon mehrmals zuvor, auch 2022 in Telfs. Am Vorplatz des Inntalcenters warten am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr auf die TT-Leser wieder jede Menge Information, spannende Gäste, Musik, ein Kinderprogramm und natürlich ein kostenloses Frühstück. Mit Brot von der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè und Mineralwasser von Silberquelle. Und ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem DEZ gibt es natürlich auch.