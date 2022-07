Erstmals hochalpiner Weg für Rollifahrer am Hahnenkamm geschaffen

Höfen – Nichts Geringeres als „ein Leuchtturmprojekt“ stellt der Ausbau des Alpenrosenweges am Hahnenkamm von einem ehemaligen Almsteig zum barrierefreien Wanderweg für Bernhard P. Gruber dar. Der gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Barrierefreiheit sowie Gründer und Obmann des Vereins „die Barrierefreien gem. e.V.“ ist vom Ergebnis begeistert. „Ab sofort können behinderte Menschen ein einzigartiges Naturerlebnis in hochalpinem Gelände erfahren, bei dem nicht nur Gondel gefahren wird. In dieser Ausführung ist es einzigartig in den Alpen.“ Es werde auch kein Auto mehr benötigt. Man könne etwa von Innsbruck mit dem Rollstuhl mit der Bahn anreisen, mit dem Bus weiter zur Talstation und der Bahn auf den Berg. Am Hahnenkamm in Höfen wird derzeit Schritt für Schritt ein barrierefreies Gesamtkonzept umgesetzt. Noch bevor mit dem Bau des barrierefreien Alpenblumengartens und barrierefreien Rundwegs auf der Dammkrone des neuen Bergsees begonnen wurde, konnte mit dem Alpenrosenweg schon der erste Abschnitt fertig gestellt werden.