DTM-Pilot Auer greift am Norisring nach dem „Grand Slam“

Innsbruck – Dass die DTM heuer mit knapp 30 Boliden einen Teilnehmerrekord verzeichnet, hat auch Auswirkungen auf das Qualifying. Erstmals in dieser Saison wird an diesem Wochenende am Norisring deshalb in zwei Gruppen gefahren. Lucas Auer will sich davon nicht beeinflussen lassen. Der Kufsteiner möchte lieber das letzte Siegerfähnchen auf der deutschen Rennstrecke setzen.