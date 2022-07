Mittelschule Hötting-West wurde eine besondere Ehre zuteil

Innsbruck – Eine spezielle Ehrung fand unter der Woche im Innsbrucker Rathaus statt: Bürgermeister Georg Willi und Sportstadträtin Elisabeth Mayr gratulierten den zwölf Schülern der Football-Akademie der Mittelschule Hötting-West zum Bundesmeister-Titel in der Flag-Football-Schülerliga. Dieser Triumph gelang den Sportlern in der Vorwoche in St. Pölten ohne eine Niederlage. Das freute auch den Leiter der Football-Akademie Daniel Dieplinger: „Wir leben eine Schule, in der Football und Cheerleading zum Lernen motivieren, den Teamgeist fördern und fixer Bestandteil des Lernkonzeptes sind.“ (TT)