Alfons Zitterbacke und die fliegenden Makkaroni

Lausbub und Pechvogel Alfons Zitterbacke erlebt sein zweites Kinoabenteuer. Die beliebte Figur aus der Kinderbuchreihe, - die in der damaligen DDR total beliebt war - geht diesmal auf Klassenfahrt. Und wie könnte es anders sein? Es geht rund und viel geht schief! Total verpennt, schafft Alfons in letzter Sekunde den Bus zu seiner Klassenfahrt an die Ostsee. Im Gepäck: jede Menge Abenteuerlust, lustige Pranks und – Moment mal – die Klamotten seiner Mutter?! Aus Versehen hat er die Koffer vertauscht – ausgerechnet jetzt, wo er doch seiner neuen Mitschülerin Leonie beweisen wollte, was für ein cooler Typ er ist.