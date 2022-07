Einkaufsnacht, Outdoor-Action und TT-Café: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Am ersten Juliwochenende geht es in Tirol heiß her – und das liegt nicht nur am Wetter, das den zahlreichen Outdoor-Events in die Hände spielt: Bei diversen Lauf- und Radsport-Veranstaltungen darf ordentlich geschwitzt werden. Weniger Anstrengung versprechen Kultur-Highlights wie Mitterers „Don Quichote“ oder der Auftakt der Innsbrucker Promenadenkonzerte. In der Landeshauptstadt wird am Wochenende zudem gelesen, gelaufen und geshoppt. Beim TT-Café wird ab sofort wieder wöchentlich bei bester Unterhaltung gefrühstückt. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.